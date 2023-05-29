Інтернет-шахраї ошукали трьох буковинок майже на ₴100 тисяч

Впродовж вихідних до поліції Буковини звернулися троє жінок із заявами щодо вчинення проти них шахрайства. Наразі за цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження та встановлюють осіб, причетних до скоєних злочинів.

До Чернівецького районного управління поліції із повідомленням про шахрайство звернулася 18-річна місцева жителька. Заявниця повідомила поліцейським, що під приводом продажу мобільного телефону, перейшла за посиланням та ввела всі необхідні реквізити її банківського рахунку. В результаті чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа 7500 гривень чернівчанки.

Ще однією жертвою шахрайства стала 62-річна жителька міста Чернівці. Жінка розповіла співробітникам Чернівецького РУП, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку. Псевдобанкір увійшов у довіру до чернівчанки, дізнався всі персональні дані заявниці. Після чого її карткових рахунків були списані кошти в сумі 86400 гривень.

За подібною схемою аферисти ошукали 31-річну жительку міста Вижниця. Буковинка повідомила поліцейським Вижницького районного відділу поліції, що їй зателефонував нібито працівник фінансової установи та під приводом розблокування карткового рахунку заволодів її 4750 гривень.

За вказаними фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Співробітники поліції Буковини застерігають: будьте уважними та обачними, не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте реквізити платіжних карток, а також не розголошуйте конфіденційну інформацію.

Якщо ви все ж таки потрапили до пастки шахраїв одразу телефонуйте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області