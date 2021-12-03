Интернет-торговца оружием «Бабая» разоблачили с помощью оперативной закупки

Житель города Белгород-Днестровский, Одесской области, наладил торговлю оружием и боеприпасами через интернет. Мужчина размещал на интернет-форумах объявления о продаже различных видов оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также вел переписку с покупателями и занимался содержанием арсенала.

Чтобы обеспечить безопасную доставку, мужчина нанял помощника, который отправлял заказы через Новую Почту, за денежное вознаграждение. В целях конспирации, он указывал выдуманные анкетные данные отправителя и получателей, а, чтобы не оставлять финансовый след, который мог бы помочь правоохранителям выйти на подозреваемых, оружейный торговец, под ником «Бабай», брал с клиентов оплату в криптовалюте.

Получив заказ, Бабай упаковывал его в черный полиэтеленовый пакет, перематывал скотчем и вез, вместе с курьером, на старенькой «таврии» к одному из отделений Новой Почты. Там помощник передавал посылку сотрудникам отделения, сопровождая ее липовой запиской с описанием вложения. После этого отправление благополучно достигало получателей.

Сотрудники правоохранительных органов знали о том, что некий пользователь с ником «Бабай» торгует через интернет оружием и боеприпасами, однако не могли найти зацепок, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь его к ответственности.

Наконец, было принято решение произвести у «Бабая» оперативную закупку оружия и боеприпасов. Правоохранители сформировали заказ и оплатили его биткойнами на сумму 33 тысячи гривен. За эти деньги на указанное полицейскими отделение Новой Почты в Херсоне прибыл пистолет «макарова» с глушителем и двумя обоймами патронов.

Проведя криминалистическую экспертизу посылки, правоохранители получили подтверждение факту правонарушения и решили «брать» оружейника. Для этого они снова перечислили торговцу биткойны на сумму 54 тысячи гривен, заказав переделанный в боевой газовый пистолет, с 9-мм патронами к нему, в количестве 104 штуки.

Во время проведения этой операции, правоохранителям удалось задержать курьера с оружейником. Последний согласился сотрудничать со следственными органами и признался, что содержит склад оружия с 2013 года.

В ходе обыска, правоохранители обнаружили и изъяли не только оружие с боеприпасами, но даже особо опасные взрывчатые вещества. Среди них — автоматические пистолеты и револьверы, обрезы винтовок, патроны к ним (5,45мм, 9 мм и 7,62 мм), а также тротиловую шашку и гранатомет РПГ-22.

Все это «добро» Бабай хранил в подсобном помещении между 8-м и 9-м этажами жилого дома. В то же время, в своей квартире оружейник выделил целую комнату под цех, в котором он производил переделку оружия в боевые образцы при помощи микро-фрезерного станка.

За незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также их переоборудование и сбыт (ч. 1,2 ст. 263 УК), белгород-днестровец получил приговор в виде 5 лет лишения свободы. Его помощник, получил 4 года за незаконное ношение оружия.

Однако, учитывая отсутствие прежних судимостей, суд счел возможным оставить обоих на свободе, назначив им испытательный срок в 1,5 и 1 год, соответственно, а также обязанность оплатить расходы на криминалистические экспертизы (48,3 тыс. гривен). Решением суда, все содержимое арсанала подлежит уничтожению.

Андрей Майданик, internetua.com