Изнасиловал и 12 раз ударил ножом: резонансное убийство на Днепропетровщине

В ночь с 6 на 7 января в Апостолово Днепропетровской области мужчина познакомился в привокзальном кафе с женщиной, затем уединился с ней, изнасиловал и убил. Суд избрал подозреваемому меру пресечения.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Мужчину, который во время полового акта зарезал свою новую знакомую, а затем пытался сжечь неподалеку от вокзала в городе Апостолово Криворожского района избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

29-летнему жителю Зеленодольска грозит 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.