Изнасилование несовершеннолетней и похищение человека: благодаря «закону Савченко» рецидивист выйдет на свободу

Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт по делу о трех преступлениях. Неоднократно судимый уроженец Сахновщины признал свою вину в вымогательстве, краже и сексуальном насилии.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

По данным следствия, первый эпизод произошел в сентябре 2013 года. Трое мужчин встретились с будущей жертвой возле станции метро «Советская» (сейчас — «Площадь Конституции») и поехал на автомобиле Opel Vectra за город. Недалеко от Фельдман Экопарка машина остановилась. Один из фигурантов набросил на шею потерпевшего петлю и вытащил его из салона.

Затем мужчину привязали к дереву, избили и облили смазочной жидкостью, угрожая поджечь. Пострадавший согласился отдать деньги, после чего злоумышленники скрылись, бросив его в лесу. Спустя месяц милиционерам удалось задержать подозреваемого, однако в июне 2014 года он вышел из СИЗО на свободу.

24 июня 2019 года пьяный рецидивист обокрал автомобиль ЗАЗ. Его добычей стали компрессор и диск с шиной, общей стоимостью 1300 гривен. Спустя неделю он совершил третье и последнее на данный момент преступление. Будучи в гостях, он надругался над несовершеннолетней девушкой.

В ходе разбирательства мужчина признал свою вину по всем эпизодам. Ранее он уже был судим за кражи, грабежи, изнасилование и изготовление поддельных денег или ценных бумаг. По совокупности новых преступлений коллегия судей приговорила его к шести годам и двум месяцам лишения свободы. Однако по «закону Савченко» фигуранту зачли три года, проведенных в СИЗО, из расчета день за два. Поэтому вскоре рецидивист выйдет на свободу. Его также обязали выплатить законному представителю несовершеннолетней девушки 50 тысяч гривен. На данный момент вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции. // newsroom.kh.ua