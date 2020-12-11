Как КСУ и нардепы ОП за Ж защитили судей в Украине от тюрьмы

В июне Конституционный Суд принял решение, что судей нельзя сажать в тюрьму за плохие решения. Инициаторами были нардепы от ОПЗЖ.

С сегодняшнего дня, 11 декабря, судей нельзя будет привлечь к ответственности за принятие заведомо неправосудного решения.

Это связано с тем, что утратила силу ст. 375 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность для служителей Фемиды.

Еще полгода назад, 11 июня, Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционной статью 375 УК, но отсрочил это решение на шесть месяцев. За это время парламент должен был принять закон об ответственности для судей с учетом замечаний КСУ, но так этого и не сделал.

«КС исходит из того, что в статье не установлено критериев, по которым можно определить, какой именно приговор или решение — «неправосудное», а также не раскрыто содержание сочетание слов «заведомо неправосудное», что делает неоднозначным понимание состава преступления», — сказано в решении суда. — Установление уголовной ответственности за вынесение «заведомо неправосудного» судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей. По мнению Суда, конституционные предписания относительно независимости судей нивелируются вследствие юридической неопределенности статьи 375 Кодекса».

При этом, 7 судей подготовили отдельные мнения, которые можно прочитать по ссылке.

Напомним, что ст. 375 Уголовного кодекса позволяла привлечь к ответственности судью за вынесение «заведомо неправосудного» приговора, определения или иного решения. Такие действия наказывались ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы от 2 до 5 лет. Если же решение, приговор или иное повлекли тяжкие последствия или были совершены из корыстных побуждений — лишением свободы от 5 до 8 лет.

Основанием для этого могла быть отмена решения судом следующей инстанции и доказательства наличия умысла в действиях судьи. Именно по этой статье обвинения часто предъявляли судьям, которые выносили решения в отношении активистов Евромайдана в 2013—2014 годах.

Елена Скобцева, Информатор