Капітальний ремонт КДЮСШ зі збитками у ₴1 млн.: повідомлено про підозру столичному посадовцю

Виконуючий обов’язки директора Комплексної дятячо-юнацької спортивної школи вніс недостовірні відомості щодо завищення вартості та обсягу виконаних робіт. Тепер йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Викрили механізм заволодіння державними коштами слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Відомо, що зі столичного бюджету були виділені кошти на капітальний ремонт і реставрацію приміщення КДЮСШ по провулку Качуровського. Для цього між школою спорту та товариством з обмеженою відповідальністю, яке отримало перемогу в тендері, було укладено договір підряду.

З метою привласнення бюджетних коштів до акту виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо завищення вартості та обсягу виконаних робіт. Попри невідповідність фактичним даним, виконувач обов’язків директора підписав усі офіційні документи, як результат – на рахунки підрядника безпідставно перерахували кошти місцевого бюджету. Відтак, фігуранти привласнили 1 млн грн державних коштів, які в подальшому розподілили між собою.

Наразі слідчі поліції Києва повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора КДЮСШ за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до злочинної схеми розкрадання держкоштів.

Відділ комунікації поліції Києва