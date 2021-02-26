Керівника Держпідприємства кримінально-виконавчої служби судитимуть через службову недбалість на ₴700 000

Слідчі ТУ ДБР у місті Львові 23 лютого 2021 року скерували до суду обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора одного з Державних підприємств кримінально-виконавчої служби.

Слідством встановлено, що посадовець уклав з фізичною особою договір про реалізацію за зниженою ціною металевого покриття підлоги, що належить Держпідприємству. В результаті, Державним підприємством недоотримано близько 700 000 гривень.

Таким чином, в.о. директора обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід – ВБ Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту.

ДБР