Керівника гірничодобувного підприємства на Київщині судитимуть за ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на суму понад ₴12 млн.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора та колишнього головного бухгалтера гірничодобувного підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що товариство, маючи спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин, здійснювало видобування граніту на одному з родовищ Київської області.

У 2016 році Державна комісія України по запасах корисних копалин визначила, що продукція, яка виготовляється з видобутого граніту, повинна відповідати державним стандартам, а саме це камінь бутовий та щебінь. Від їх реалізації мала сплачуватися відповідна рентна плата.

Однак упродовж 2021-2023 років керівник підприємства разом із бухгалтером реалізовували гірничу масу пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 20 до 37 грн за тонну. Вони відображали ці операції у звітній документації, а рентну плату сплачували за вартістю продажу продукції, яка не відповідала державним стандартам.

Надалі пов’язане підприємство продавало щебінь та бутовий камінь за ринковими цінами будівельним компаніям. У результаті цих дій сума рентної плати за користування надрами була умисно занижена на 12,4 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали детективи БЕБ України, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора