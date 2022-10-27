Кіберполіцейські Житомирщини викрили чоловіка у віртуальному розбещенні дітей

26 жовтня поліцейські оголосили жителю Київщини підозру у вчиненні низки кримінальних діянь щодо дітей. Використовуючи мобільні меседжери, чоловік надсилав тинейджерам повідомлення сексуального змісту, спонукаючи їх до певних дій. У телефоні підозрюваного правоохоронці виявили альбоми дитячої порнографії.

Викрили чоловіка оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області ДКП НПУ спільно зі слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Під час розслідування встановлено, що 36-річний житель Київщини причетний до розбещення, щонайменше, двох дітей – 14-річних дівчини та хлопця. З метою задоволення власних сексуальних потреб він надсилав їм повідомлення, спонукаючи до певних дій.

Призначені слідчими та проведені фахівцями судові експертизи визнали дії чоловіка інтелектуальним розбещенням малолітніх дітей.

Окрім того, у його телефоні правоохоронці виявили альбоми з дитячою порнографією, що суперечить моральним засадам суспільства.

26 жовтня чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч.1 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) КК України. Відтак загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Житомирської області