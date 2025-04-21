Кіберполіція попереджає про шахрайства: фішингові посилання

Популярність маркетплейсів серед українців зростає, що створює поле діяльності для шахраїв. Одна з найпоширеніших схем аферистів – фішингові посилання, які імітують вигляд маркетплейсів та мають на меті виманити дані банківських карток.

Як захистити себе від фішинг-афери на маркетплейсах: поради для українців

Популярність онлайн-торгівлі в Україні зростає з кожним роком, і маркетплейси стають основними майданчиками для покупок. Але з цим приходять і нові загрози, зокрема, шахрайські схеми, спрямовані на виманювання особистих даних та грошей у користувачів. Однією з найбільш поширених схем є фішингові посилання, що імітують вигляд популярних маркетплейсів.

Що таке фішинг і як він працює?

Сьогодні про це нам розкажуть оперуповноважені 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві лейтенанти поліції – Осадча Наталія та Пронтенко Лілія, перш за все фішинг — це шахрайська практика, коли зловмисники намагаються отримати конфіденційну інформацію користувача, наприклад, логіни, паролі чи дані банківських карток. Для цього вони створюють фальшиві веб-сайти, які виглядають схожими на справжні платформи, такі як маркетплейси. Відвідавши таке посилання, користувачі можуть випадково ввести свої персональні дані або оплатити покупку через небезпечний ресурс.

Як розпізнати фішинг?

✅ Перевірте URL-адресу. Офіційні сайти маркетплейсів мають правильні та безпечні доменні імена (наприклад, “rozetka.ua” або “olx.ua”). Якщо ж у посиланні присутні сумнівні символи, додаткові цифри чи літери, або якщо адреса виглядає трохи зміненою, наприклад, “roz3tka.ua” або “olx.com.ua”, це може бути ознакою фішингу.

✅ Перевірте дизайн сайту. Фальшиві сайти часто виглядають схоже на оригінальні, але зазвичай мають низьку якість графіки, помилки у тексті або незвичну структуру. Якщо ви помітили подібні недоліки, краще покинути сайт.

✅ Звертайте увагу на розсилки. Легітимні маркетплейси зазвичай не просять вводити особисту інформацію через електронну пошту або месенджери. Якщо ви отримали таку вимогу, будьте обережні.

✅ Перевірка через офіційний сайт або додаток. Якщо вам здається, що з вами зв’язуються з офіційного маркетплейсу, краще зайти на сайт або відкрити додаток через перевірений канал, а не за посиланням у листі чи повідомленні.

❌ Остерігайтеся підозрілих повідомлень. Якщо ви отримали листи або повідомлення через соцмережі з посиланнями на “подарунки” чи “знижки”, це може бути спробою заманити вас на фальшивий сайт. Часто такі повідомлення містять заклики терміново ввести дані або здійснити оплату.

Як захистити себе від фішингу?

✅ Використовуйте двофакторну автентифікацію. Більшість сучасних маркетплейсів пропонують додаткові засоби безпеки, такі як SMS-коди або підтвердження через додаток. Це знижує ризик несанкціонованого доступу до вашого акаунту.

✅ Перевіряйте покупку через додаток чи офіційний сайт. Не вводьте платіжні дані на сторонніх сайтах. Завжди використовуйте лише перевірені ресурси.

✅ Слідкуйте за оновленнями безпеки. Переконайтеся, що ваш браузер та операційна система оновлені до останніх версій. Це допоможе захистити вас від багатьох онлайн-загроз.

✅ Будьте обережні з публічними Wi-Fi мережами. Уникайте здійснювати покупки чи вводити особисті дані, коли підключені до незахищених мереж.

❌ Не довіряйте занадто гарним пропозиціям. Якщо якась пропозиція здається надто вигідною, щоб бути правдою, швидше за все, це пастка.

Пам’ятайте, що Ваше фінансове здоров’я в ваших руках!

Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» – це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Начальником відділу Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Пархоменком Андрієм Миколайовичем, було зазначено,

що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Запрошуємо долучитись до соціального проєкту “БРАМА”

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