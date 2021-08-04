Кіберполіція попереджає про шахрайство під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях

З початку серпня до Департаменту кіберполіції почали надходити звернення громадян щодо привласнення їхніх грошей під виглядом винагороди за проходження опитувань.

У різних соцмережах зловмисники поширюють відео, де від імені української телеведучої розповідається про виплати за участь у проходженні соціального опитування в галузі споживчого ринку.

В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна пройти опитування та гарантовано отримати грошову винагороду.

Разом із цим у коментарях зловмисники розміщують фейкові відгуки про успішне зарахування грошей.

Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати «комісії» та зарахування грошей. Однак у разі виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші аферистам, але й передають їм свої банківські дані, які шахраї використовують у власних інтересах.

Кіберполіція закликає громадян критично оцінювати інформацію з приводу надання різноманітних фінансових виплат або подарунків.

Також радимо не переходити за сумнівними посиланнями та у жодному разі не вводити/повідомляти особисту (персональну) інформацію, платіжні дані.

Департамент кіберполіції Національної поліції України