Кіберполіція викрила хакера у здійсненні вірусних атак на понад 100 іноземних компаній

Хакер розповсюджував шкідливе програмне забезпечення для криптування даних і здійснював атаки на іноземні компанії. Потерпілим завдано понад 150 мільйонів доларів збитків. Ідентифікувати хакера вдалося в ході міжнародної поліцейської операції.

У рамках міжнародної спецоперації Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими столичного главку, представниками Київської міської прокуратури, із залученням колег з Інтерполу та Європолу, правоохоронців Республіки Франції та США, викрито 25-річного хакера у поширенні вірусу-шифрувальника.

Вірусне програмне забезпечення потрапляло на техніку корпорацій шляхом зламу програми для віддаленої роботи користувача із комп’ютером (сервером), а також через спам-розсилки на корпоративні електронні поштові скриньки листів зі шкідливим вмістом.

Загалом хакер здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих – відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки. За відновлення доступу до закриптованих даних хакер вимагав викуп. Збитки, завдані потерпілим, сягають 150 мільйонів доларів.

Як встановили правоохоронці, чоловік мав спільника, який допомагав виводити гроші, здобуті злочинним шляхом.

Із залученням спецпідрозділу ТОР патрульної поліції проведено обшуки за місцем мешкання фігуранта та в оселях його близьких осіб. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби та понад 360 тисяч доларів готівкою. Крім цього, на криптогаманцях зловмисника заблоковано 1,3 мільйона доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України