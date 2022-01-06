Кіберполіція запобігла викраденню понад 720 тисяч доларів із рахунку медичної компанії

Правоохоронці встановили: зловмисники надіслали фішингове посилання партнерам потерпілої компанії. За допомогою фішингу правопорушники отримали дані для входу до електронної скриньки. Далі підробили платіжне доручення, яке розсилали зі зламаної електронної скриньки партнерів із Китайської Народної Республіки.

Відтак українська медична компанія перерахувала гроші на рахунок шахраїв, відкритий у Великобританії. У такий спосіб фігуранти намагалися привласнити понад 723 тисяч доларів США.

Працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва, а також у співпраці з правоохоронцями Великобританії заблокували гроші, викрадені з рахунку компанії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Національна поліція України