Киеве вор-иностранец «настриг» автозеркал на 70 тысяч гривен

Правоохранители Киева разоблачили серийного вора автозеркал в Деснянском районе. В ходе расследования зафиксировали его причастность к 16 эпизодам правонарушений. Грабителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще в декабре прошлого года в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о краже зеркал из автомобиля на улице Кубанской Украины. Правоохранители зарегистрировали событие, задержали фигуранта недалеко от места преступления и начали проверку. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Помимо грабежа, на котором попался вор, мужчина обворовал еще 15 автовладельцев.

Выяснилось, что задержанный в течение двух месяцев похищал зеркала внедорожников и легковушек, припаркованных на улицах Шолом-Алейхема, Милютенко, Братиславска, Оноре де Бальзака и Лесном проспекте.

Ранее судимый 33-летний иностранец завладел имуществом киевлян почти на 70 тысяч гривен.

Суд избрал правонарушителю меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.