Кількість кіберінцидентів із 7 до 13 жовтня зросла на 11% – CERT-UA
45 400 різних видів атак були проти держорганів. Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів України та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу в період із 7 до 13 жовтня зафіксувала понад 1,084 млн підозрілих подій, що на 11% більше проти попереднього тижня.
Про це йдеться в повідомленні Mind.UA.
Згідно з повідомленням на сайті Держспецзв’язку, переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується виявлення спроб мережевого сканування (91%) і застосування нестандартних протоколів (7%), а також шкідливого програмного забезпечення (1%).
Система захищеного доступу державних органів до інтернету заблокувала 45 400 різних видів атак, що на 22% більше у порівнянні з попереднім тижнем. З них 94% – мережеві атаки прикладного рівня, Harvest Attack – 4% і шість DDoS-атак.
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2 662 кіберінцидентів, що на 4% менше у порівнянні з попереднім тижнем.
Переважна більшість оброблених інцидентів належить доменній зоні недержавного сектору (приблизно 99%). Основна кількість інцидентів стосується поширення шкідливого ПЗ (99% від загальної кількості).