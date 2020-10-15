Кількість кіберінцидентів із 7 до 13 жовтня зросла на 11% – CERT-UA

45 400 різних видів атак були проти держорганів. Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів України та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу в період із 7 до 13 жовтня зафіксувала понад 1,084 млн підозрілих подій, що на 11% більше проти попереднього тижня.

Про це йдеться в повідомленні Mind.UA.

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