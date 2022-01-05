Киянина, який вбив матір, а потім вистрибнув з вікна, взято під варту

Сьогодні Святошинський районний суд обрав чоловікові запобіжний захід. Решту свого життя він може провести у в’язниці.

Нагадаємо, що у Святошинському районі столиці на вулиці Академіка Корольова 26 річний молодик убив власну матір, а потім викинувся із вікна багатоповерхівки.

На місці працювали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

У ході слідства поліцейські призначають ряд експертиз, одна із яких судово-психіатрична, аби встановити психічний стан затриманого на момент скоєння злочину.

Правоохоронці проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за п. 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту уже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, яке суд задовольнив в повному обсязі. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва