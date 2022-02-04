Киянину повідомили про підозру за побиття та пограбування жінки на Лісовому масиві

У ході конфлікту на дорозі зловмисник побив водійку, відібрав у неї телефон та втік на своєму автомобілі. Відтепер фігуранту загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення.

Оперативний черговий Деснянського управління поліції отримав повідомлення про пограбування місцевої мешканки на вулиці Радистів. Для документування кримінального правопорушення на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, поліцейські опитали свідка події та встановили обставини вчинення злочину:

«Ми з’ясували, що під час затору на дорозі між водіями двох транспортних засобів відбувся конфлікт. Далі водійка «Шевроле» почала фіксувати на телефон сварку з водієм авто «Чері», а він вихопив у неї з рук ґаджет. Окрім цього, фігурант схопив металеву палицю та накинувся на жінку. Його дії зупинив свідок події, який викликав поліцію та швидку медичну допомогу для 49-річної потерпілої, але зловмисник зумів втекти з місця події».

Менш як за годину поліцейські розшукали 41-річного киянина та затримали його за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили речові. Жінку госпіталізовано у лікарню.

«Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальні провадження за частиною першою статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За процесуального керівництва окружної районної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні пограбування. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за нанесення тілесних ушкоджень водійці», — додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва