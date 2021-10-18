Київські оперативники затримали пару квартирних крадіїв

Слідчі повідомили жінці та чоловіку про підозру, а суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Деснянського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку поліції затримали жінку та чоловіка за квартирну крадіжку на бульварі Верховної Ради. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники за допомогою відмичок відкрили замок вхідних дверей оселі, звідки викрали одяг та інші особисті речі мешканців. Після цього правопорушники попрямували на вулицю Червоноткацька, але їх там затримали поліцейські.

У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили у зловмисників набір відмичок, рукавички та викрадене майно. Спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – кияни, 1979 та 1985 років народження, раніше судимі за аналогічні злочини.

Слідчі Дніпровського управління поліції фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Окрім того, правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території району та міста.

Відділ комунікації поліції Києва