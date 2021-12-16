Київські правоохоронці затримали зловмисника за підозрою у вбивстві місцевого мешканця

Чоловік побачив, як невідомий пошкодив колеса автомобіля його цивільної дружини та вчинив з ним бійку, у ході якої наніс опоненту близько п’яти поранень. Тепер фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних відбулась бійка між чоловіками та є потерпілий. Оперативний черговий терміново направив на місце події наряд патрульної поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів.

По прибуттю за вказаною адресою патрульні виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Оперативники столичного главку та районного управління поліції негайно розпочали пошук причетної до злочину особи.

Начальник Святошинського управління поліції Петро Токар повідомив, що правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем мешкання ймовірного підозрюваного та за його результатом затримали порушника у квартирі:

«Встановлено, що потерпілий раніше зустрічався зі співмешканкою фігуранта. Чоловік прийшов до автомобіля жінки та пошкодив колеса. Це побачив її нинішній обранець і між ними почалась бійка. Далі порушник наніс близько п’яти поранень потерпілому та викинувши частину знаряддя вбивства, намагався приховати сліди злочину — змінив одяг і змив сліди крові з рук. Опитавши свідка події, за вказаними ним прикметами ми з’ясували, хто міг бути причетний до кримінального правопорушення. Фігурантом виявився раніше судимий за вбивство уродженець Кропивницького, 1982 року народження. На місці злочину ми вилучили частину предмету, спеціально виготовленого для нанесення ушкоджень, та направили на експертне дослідження.

Потерпілий, 1972 року народження, помер до приїзду швидкої медичної допомоги. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. На даний час слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва