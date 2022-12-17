Колаборантка допомагала рашистам побороти «кадровий голод» в окупованому Херсоні

Херсонською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру мешканці м. Херсона у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



За даними слідства, під час окупації Херсонщини підозрювана вступила у злочинну змову із загарбниками та добровільно обійняла посаду директора так званого «Центра занятости населения г. Херсона».

На псевдопосаді підозрювана здійснювала підбір працівників до незаконного органу влади, вживала заходів, пов’язаних з працевлаштуванням місцевого населення в інші органи, створені окупаційною владою, а також проведенням співбесід з роботодавцями від країни-агресора.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

За вчинене підозрюваній загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури