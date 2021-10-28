Колишній директор елеватора отримав 3,5 років за розтрату зерна на ₴15 млн.

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Фігурант справи НАБУ пішов на угоду зі слідством.

Вищий антикорупційний суд у четвер, 28 жовтня, затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та колишнім директором Партизанського елеватора Володимиром Деркачем.

Колишній директор елеватора отримав 3,5 років за розтрату зерна на 15 млн гривень

Фото: Макс Требухов

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

Обвинуваченому інкримінували використання службового становища всупереч інтересам компанії (ч.2 ст.364 ККУ) та сприяння одержанню невстановленою слідством особою неправомірної вигоди у вигляді 3,2 тис. тонн зерна пшениці на загальну суму 14,7 млн гривень.

Суд визнав його винуватим та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, зі штрафом у розмірі 8 500 грн.

До набрання вироком законної сили залишається чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 4,76 млн грн.

Партизанський елеватор знаходиться в селищі Рикове (колишні Партизани) у Генічеському районі Херсонської області. Він є філією Державної продовольчо-зернової корпорації.

За даними ДПЗКУ, на ньому зберігають пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак, соняшник. Його місткість становить 72,7 тис. тонн, в тому числі елеваторна – 26,7 тис. тонн, складська – 46 тис. тонн. // LB.ua

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