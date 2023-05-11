Колишнього Голову правління банку судитимуть за розтрату ₴477 млн.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови правління банку за фактом пособництва в розтраті коштів (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений разом з Головою Спостережної ради та його заступником упродовж 2014 року сприяв розтраті майна банку в особливо великих розмірах. Вони оформили та видали кредити на підставних юридичних осіб на суму 477 млн грн, які не були повернуті.

Обвинувальні акти стосовно Голови Спостережної ради та його заступника перебувають на розгляді в суді.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора