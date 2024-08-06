Колишнього керівника Рівненського ТЦК взяли від варту

За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону взято під варту екскерівника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За наслідками судового засідання Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів.

Затримали колишнього посадовця в суботу, 3 серпня, у порядку ст. 615 КПК України.

Нагадаємо, що крім цього він обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та незаконному збагаченні на понад 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України). Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.