Колишня наркоторгівка, яка працює на російську пропаганду, заочно отримала 8 років вʼязниці

Шевченківський районний суд міста Києва визнав Валерію Брацу винною у злочинах проти миру і безпеки.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 серпня.

Про обвинувачену заговорили в липні 2022 року, після ракетного удару Росії по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. Тоді більше 20 людей загинуло і кілька десятків отримали поранення, торговий центр було повністю зруйновано.

Браца, яка народилася у Кременчуку, в соцмережі «Тік-Ток» виправдувала цю атаку.

«…Открытие огромного торгового центра во время военных действий это уже заранее спланированная акция о том что погибнет не один не два человека, а сотни или тысячи (…) Война уже есть, она неизбежна, если не свергнуть ту власть и не пойти на переговоры вопреки Зеленскому так, как это сделал Мелитополь. Посмотрите, в Мелитополе все живы, никого не убили ни одного выстрела не было, так вы определитесь люди в Кременчуге чего вы хотите? Чтобы вас зашли и, блядь, бульдозером снесли как Донецк и Бучу, или вы хотите, чтобы вы жили дальше. Просто у каждого свои ценности, для меня очень важна человеческая жизнь, потому что детей с того света руками не обнимешь (…) В том, что у нас сейчас война в стране, виноват один единственный козел который, сидя с яйцами у власти, не договориться и не пошел на переговоры (…) я вам с 14-го года всем говорила, отвечала и писала что не пронесет — это война, и дальше будет хуже, и действительно будет хуже. В Кременчуге одни сплошные фабрики и заводы, которые уже не работают, не действуют, там везде будут размещаться военные объекты, это все стратегические объекты, и это всё будет бахкаться, ну вот включите свои мозги, ну подумайте логически. Почему в Кременчуге в некоторых техникумах и в некоторых школах тусуются военные, и носят туда коробки. Расскажите мне зачем это делается… А это всё находится во дворах жилых домов. Вы сами себе на вопрос ответьте вы умереть хотите или выжить», — говорила вона.

За висновками лінгвістичної експертизи, у публікацях виправдовується збройна агресія РФ проти України, а також є заклики до повалення конституційного ладу і захоплення влади в країні.

Протягом листопада-грудня 2022-го жінка продовжувала поширювати в «Тік-Ток» подібні відеоматеріали.

Зокрема, вона заявляла, що після деокупації Херсона нібито саме українські підрозділи вночі острілюють місто, а вранці по телебаченню кажуть, що це росіяни. Браца вголос розмірковує, чому президент РФ Путін вивів війська із Херсона, відзначає, що солдатів перекинули на інший напрямок і припускає, що це може бути хід конем.

Обвинувачена також розповідає про себе:

«Я непроизвольно стала изгоем в своей собственной стране… Потому что… показали меня у себя по новостям и после этого Украина решила, что я коллаборантка и сепаратист, а еще барыга, наркоман, торговец, которому проплачивает россифская федерация за пропаганду.

Я проехала одна три с половиной тысячи километров с ребенком, чтобы доехать до россии, и я здесь, я дома и я горжусь тем, что здесь георгиевская лента, я горжусь тем, что они целостно хранят память не только предков своих, но и все эти народные традиции, которые прооходят через века.

Я с русскими, а с нами Бог, я за Луганск и я за Донецк — это наши люди, и мы с ними всей душой и всем сердцем, и мы веруем, что они выстоят, выдержат, и победа будет за нами».

Жінку заочно засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У 2013-му Брацу за торгівлю канабісом увʼязнили на 6 років із конфіскацією майна. Вона продавала наркотик із вікна власної кухні. Свідок бачила, як незнайомці підходили до будинку і просовували руки в вікно. у 2015 році суд наполовину скоротив засудженій тривалість тюремного покарання.