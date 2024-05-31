Кореспондента «Укрінформу», який посмів заявити про «темники», «покарали» повісткою

30 травня кореспондент Юрій Стригун підтвердив факт розсилання “темників” в інформагентстві, а вже сьогодні, 31 травня, отримав повістку.

57-річному журналісту повістку з вимогою з’явитися в ТЦК принесли не за місцем реєстрації, а в київський офіс “Укрінформу”, що він назвав “дивним збігом обставин”.

Довідка. В матеріалі УП “Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ”, стверджується, що колишній гендиректор агентства “Укрінформ” Олексій Мацука розсилав редакції списки із небажаними спікерами. Проте колектив агентства відмовився за ними працювати.

“Майже щодня Мацука поширював у редакційних чатах теми, які “бажано висвітлювати”, а також, як “краще пояснювати” політичні, військові та міжнародні події. Простіше кажучи, “темники”.”,- йдеться в матеріалі.

Водночас у медійній команді ОП заперечили свою причетність до появи “темників” в “Укрінформі”. А Олексій Мацука відмовився відповідати на запитання, звідки їх отримав. // Букви