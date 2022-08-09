Корупційна схема з безперешкодного оформлення автомобілів – на Закарпатті підозрюють митного інспектора

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури державному інспектору митного поста «Косонь» повідомлено про підозру у повторному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як поінформував начальник відділу обласної прокуратури Ігор Купар, службовець висунув громадянину вимогу щодо необхідності надання неправомірної вигоди за сприяння у проведенні митних формальностей щодо автомобілів, які в’їжджають в Україну в режимі тимчасового ввезення. Свої послуги чоловік оцінював у 300-500 доларів США залежно від марки транспортного засобу, дані про який отримував напередодні його в’їзду на пункт пропуску.

Зафіксовано, що наприкінці липня підозрюваний за 300 доларів США та 1000 грн гарантував і здійснив безперешкодне митне оформлення авто. Цими вихідними чоловіка викрили при отриманні ще 700 доларів США та 1000 грн за проведення аналогічної процедури для двох інших легкових автомобілів на іноземній реєстрації.

Спільно зі співробітниками Управління СБУ в Закарпатській області працівника митниці затримали в процесуальному порядку, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури