Корупція у прокуратурі Черкащини: справу скеровано до суду

НАБУ і САП направили до суду справу стосовно колишнього посадовця прокуратури Черкащини та громадянина, яких обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди.

Як встановило слідство, у 2024 році начальник відділу Черкаської обласної прокуратури у змові зі спільником підбурив представника компанії надати 41 тис. дол. США за закриття двох кримінальних проваджень стосовно третіх осіб.

Однак зловмисники не мали наміру як виконувати обіцяне, так і повертати одержані кошти.

Їх було викрито у квітні минулого року співробітниками ДБР. У листопаді кримінальне провадження передали до НАБУ за підслідністю.

Кваліфікація дій підозрюваних: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190 КК України.

На основі матеріалів провадження НАБУ і САП Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про звільнення посадовця із займаної посади.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Національне антикорупційне бюро України