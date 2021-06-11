Корупція в органах поліції: начальнику сектору ГУНП повідомлено про підозру в одержанні хабаря

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику сектору ГУНП в Харківській області за фактами одержання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у вересні 2020 року вже колишній начальник одного із секторів ГУНП в Харківській області викликав своїх підлеглих та повідомив, що їм може бути нарахована премія в розмірі 3 тисяч гривень кожному. При цьому поліцейський зазначив, що після зарахування цієї премії підлеглі мають передати йому неправомірну вигоду в розмірі половини отриманої премії — по 1500 грн.

30 вересня 2020 року четверо співробітників ГУНП в області передали по 1500 грн кожен начальнику сектору. Таким чином, усього підозрюваний одержав 6 тисяч гривень.

Крім того, у липні 2020 року до вказаного начальника сектору звернувся його знайомий. Чоловік розповів, що має намір працевлаштувались на посаду патрульного.

Начальник сектору ГУНП повідомив, що має вплив на членів конкурсної поліцейської комісії і може вирішити питання щодо працевлаштування. Вартість такої «послуги» склала 600 доларів США.

У липні 2020 року начальник сектору ГУНП одержав зазначену суму коштів. У подальшому, відповідно до рішення конкурсної поліцейської комісії, особу, що надала неправомірну вигоду, призначено на посаду поліцейського Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Довідково: стосовно колишнього начальника сектору ГУНП в Харківській області до суду скеровано обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди за вирішення питань, пов’язаних з отриманням соціальних виплат у зв’язку з втратою працездатності (ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури