Крадіжка з ломбарду у Харкові — трьом чоловікам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення, що завдала значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 185 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Аміл Омаров, під час досудового розслідування встановлено, що у ніч на 21.04.2021 троє осіб прийшли до ломбарду у Шевченківському районі поблизу станції метро «Перемога» з метою заволодіння коштами та ювелірними прикрасами.

Надалі двоє чоловіків виламали двері та проникли до приміщення ломбарду, в свою чергу третій чоловік залишився на вулиці аби завчасно попередити спільників у разі виникнення загрози зриву плану крадіжки.

Після проникнення до помешкання чоловіки заволоділи грошима та прикрасами. Сівши у автівку особи покинули місце злочину.

За словами власника ломбарду, загальна сума збитків склала близько 300 тисяч гривень.

У ході проведення оперативних заходів при виїзді з лісної смуги в селищі Подвірки, Дергачівського району Харківської області було зупинено автомобіль «Opel Zafira», у якому перебував водій та ще два пасажири.

У ході перевірки автомобілю були виявлені та вилучені грошові кошти та ювелірні вироби.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.04.2021 трьом особам повідомлено про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення на строк від трьох до шести років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

