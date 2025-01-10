Криворізькі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві цивільної дружини

Також, з місця злочину до лікарні було доставлено 9-річну дитину

Затриманий завдав жінці численні тілесні ушкодження – потерпіла отримала тяжкі травми, внаслідок яких померла на місці події. Під час жорстокого вбивства жінки у квартирі перебувала 9-річна дитина померлої. У шоковому стані та з тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Повідомлення про виявлення тіла 44-річної жінки з тілесними ушкодженнями в одній із квартир на території Тернівського району надійшло до поліції 9 січня близько 4:20 ранку. На місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції та криміналістична лабораторія. Правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до вбивства жінки причетний 33-річний цивільний чоловік померлої.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 9 січня слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Також за фактами злочинних дій у відношенні дитини поліція здійснює розслідування за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз та слідчих дій.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції