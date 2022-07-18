Киянка передавала ворогу координати для ракетних ударів по столиці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянці України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з березня по червень 2022 року мешканка Києва, діючи на завдання представників спецслужб РФ, збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об’єктів у м. Києві та Київській області.

Зібрану інформацію, а також фото об’єктів та координати їх розташування підозрювана передавала своїм кураторам через мобільні додатки для спілкування.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії, записники, сім-карти та банківські картки.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура