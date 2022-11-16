Киянин систематично вчиняв домашнє насильство відносно 82-річного батька
Чоловікпогрожував родичу та виганяв з дому. За такі дії кривднику загрожує до двох років тюремного ув’язнення.
До Голосіївського управління поліції звернувся пенсіонер із заявою про вчинення сином щодо нього домашнього насильства у квартирі на проспекті Голосіївському. Протягом року потерпілий кілька разів повідомляв щодо факту психологічного насильства зі сторони родича. На кожен виклик негайно виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству для документування всіх обставин та припинення дій правопорушника.
Відносно кривдника було складено адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Проте раніше не судимий місцевий мешканець, 1977 року народження, продовжував погрози фізичної розправи у сторону батька, ображав його нецензурною лайкою, штовхав та не пускав до будинку.
На підставі всіх зібраних матеріалів слідчі територіального управління за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 126-1 – домашнє насильство Кримінального кодексу України. Тепер 45-річному фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet