Киянин систематично вчиняв домашнє насильство відносно 82-річного батька

Чоловікпогрожував родичу та виганяв з дому. За такі дії кривднику загрожує до двох років тюремного ув’язнення.

До Голосіївського управління поліції звернувся пенсіонер із заявою про вчинення сином щодо нього домашнього насильства у квартирі на проспекті Голосіївському. Протягом року потерпілий кілька разів повідомляв щодо факту психологічного насильства зі сторони родича. На кожен виклик негайно виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству для документування всіх обставин та припинення дій правопорушника.

Відносно кривдника було складено адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Проте раніше не судимий місцевий мешканець, 1977 року народження, продовжував погрози фізичної розправи у сторону батька, ображав його нецензурною лайкою, штовхав та не пускав до будинку.

На підставі всіх зібраних матеріалів слідчі територіального управління за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 126-1 – домашнє насильство Кримінального кодексу України. Тепер 45-річному фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва