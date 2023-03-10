Киянина судитимуть за пропаганду «руського миру»

Київською міською прокуратурою 09.03.2023 направлено до суду обвинувальний акт відносно мешканця міста Києва за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що мешканець столиці, використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу «Вконтакте», поширював матеріали, у яких міститься виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

У разі доведення його провини чоловіку загрожує покарання на строк до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, вказана особа є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого поширення з корисливих мотивів інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура