Киянина судитимуть за вбивство знайомого

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві товариша. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався два місяці тому неподалік трамвайної станції у Подільському районі столиці. На місці правоохоронці виявили тіло 38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

У ході слідства встановлено, що підозрюваний став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та його знайомим. На тлі особистих неприязних відносин і ревнощів чоловік наніс потерпілому удар ножем у груди, від якого той помер на місці.

Оперативники Подільського управління поліції спільно з колегами з Головного управління поліції Києва затримали нападника неподалік від місця скоєння злочину.

Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. На вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва