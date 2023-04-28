Киянина затримали за підозрою у замаху на вбивство знайомого

Фігурант під час застілля вдарив опонента ножем у груди. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, а зловмиснику слідчі повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Наступні п’ятнадцять років він може провести за ґратами.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що з вулиці Оноре де Бальзака госпіталізовано чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції та співробітники управління карного розшуку, які задокументували та з’ясували обставини злочину.

За словами начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Миколи Мазурова, правоохоронці встановили свідків події та переглянули відео з камер спостереження:

«Ми з’ясували, що на вулиці фігурант побачив двох знайомих, які розпивали спиртні напої. Приєднавшись до застілля, чоловік почав сварку з 34-річним опонентом. У ході конфлікту зловмисник дістав з кишені ніж та вдарив ним знайомого у груди. Невдовзі потерпілий втратив свідомість, а фігурант втік. Для розкриття злочину ми залучили співробітників кримінального аналізу, які встановили маршрут руху правопорушника, а оперативники столичного главку та територіального управління поліції встановили його особу та затримали. Нападником виявився киянин, 1971 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності».

Криміналісти вилучили речові докази: одяг та ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж. Вилучене направлене на проведення експертного дослідження.

За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили киянину про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», — додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва