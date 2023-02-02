Киянину оголосили про підозру в розбещенні малолітньої доньки

38-річний киянин вчиняв протиправні дії відносно 6-річної дівчинки. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що її колишній чоловік розбещував їхню спільну малолітню доньку, 2016 року народження. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітніх та розпочали слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Володимир Дем’яненко, після розлучення дитина проживала з матір’ю, проте спілкуванню батька із донькою вона не перешкоджала:

«Батько неодноразово забирав дівчинку до себе, однак через деякий час донька повідомила мамі про те, що коли вона перебувала у тата він демонстрував їй свій статевий орган та змушував його торкатися. Отримавши цю інформацію, ми негайно провели слідчі дії та і зібрали достатньо доказів для притягнення кривдника до кримінальної відповідальності».

За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – це розбещення малолітньої особи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва