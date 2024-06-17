київські оперативники затримали групу наркоторговців

Зловмисники виготовляли та збували гуртові партії наркотичних засобів і психотропних речовин на території столиці. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Оперативники Дарницького управління поліції спільно з працівниками управління оперативно-технічних заходів столичного главку та за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 викрили трьох чоловіків, які розповсюджували канабіс та декілька видів психотропних речовини.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак, правоохоронці встановили, що до складу групи входило двоє киян 46 та 49 років, один з яких раніше був засуджений за наркозлочини та 52-річний мешканець Київщини. Один з чоловіків займався вирощуванням рослин конопель, а двоє його спільників – виготовленням психотропів, а також забезпечували збут «товару».

«У результаті низки обшуків за місцем мешкання підозрюваних ми вилучили близько 120 г канабісу, 140 г амфетаміну, 45 рослин коноплі елітних сортів, обладнання для вирощування та культивування канабісу, чотири літри амфетаміну на завершальному етапі синтезу, прекурсори для виробництва психотропів, а також гроші, отримані злочинним шляхом. Вартість вилучених із незаконного обігу речовин за цінами «чорного» ринку складає близько 300 000 гривень» – розповідає правоохоронець

Слідчі затримали двох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання щодо оголошення підозри третьому спільнику.

Згідно санкції інкримінованої статті, ділкам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва