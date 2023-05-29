«Легкий заробіток в соцмережах»: поліція застерігає громадян від шахрайських схем

Поліція закликає громадян не довіряти заманливим оголошенням в сомережах про «легку роботу» та «прибуткові інвестиції». Ставтесь уважно та критично до будь-яких подібних пропозицій «заробити». Ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які спонукають переказати кошти під приводом швидкого заробітку.

Останнім часом поліцейські відзначають розширення арсеналу шахрайських легенд, що їх застосовують зловмисники для заволодіння грошима довірливих громадян. Новою «наживкою» стало поширення пропозицій швидко збагатитися, інвестуючи у криптовалютні активи.

Вчора до поліції звернулась 26-річна чернігівка, яка заявила, що в соцмережі «Інстаграм» знайшла повідомлення про вкладення коштів у криптовалюту. Жінка зв’язалась з «інвестором», яка пообіцяла: якщо чернігівка відправить 5000 гривень, то вже через 6 годин на її рахунок надійде 57 тисяч гривень. Заявниця погодилась і перерахувала кошти, після чого «інвестор» повідомила, що сталася помилка і необхідно повторно відправити таку ж суму. Що потерпіла й зробила. Після цього зв’язок з «інвестором» обірвався.

Ще одна 25-річна чернігівка вирішила заробити, знайшовши схоже повідомлення в тій же соцмережі. «Інвестор» пообіцяв потерпілій 40 тисяч гривень прибутку за умови, якщо вона відправить йому 4000 гривень. Заявниця погодилась, після чого «інвестор» попросив про «додаткові перерахування» під різними приводами. Загалом, жінка відправила на банківську картку невідомого понад 17 тисяч гривень. Жодного прибутку вона не отримала, а зв’язок з інвестором обірвався.

Обидві жінки зрозуміли, що їх ошукали і звернулися по допомогу до поліції. Поліцейські розшукують причетних до шахрайств у рамках відкритих кримінальних проваджень.

Поліція Чернігівщини закликає громадян максимально критично ставитися до будь-яких пропозицій швидкого та легкого заробітку. Особливо якщо це пов’язано з видами фінансової активності, якою ви раніше ніколи не займалися.

Ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області