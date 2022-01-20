Ліквідовано канал постачання наркотиків до Маневицької виправної колонії

Організаторові — так званому «смотрящому» — та його трьом спільникам повідомлено про підозру.

Перебуваючи у виправній колонії, 38-річний так званий «смотрящий» налагодив канал постачання наркотиків до установи. Допомагали йому особи з-поміж утриманців колонії та раніше засуджені, які на даний час перебувають «на волі». Наркотичні засоби та психотропні речовини потрапляли на режимну територію шляхом «перекидів». Кошти отримані від збуту «товару» йшли на поповнення так званого «злодійського общака».

Крім того, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно з облуправлінням СБУ та слідчими обласної поліції встановили, що лідер угруповання обклав «даниною» засуджених. За комфортні умови та безпроблемне відбування покарання останні повинні були сплачувати щомісячну «таксу» — від 1000 до 3000 грн. У разі відмови — вживалися відповідні «покарання», які супроводжувалися фізичним насильством та моральним приниженням.

Поліцейські за силової підтримки співробітників спецпідрозділів КОРД, ТОР та поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями відбування покарання та проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, 36 мобільних телефонів, «чорнові» записи, зброю з ознаками переробки.

На підставі отриманих доказів лідерові угруповання – «смотрящому» за виправною колонією – та його трьом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України