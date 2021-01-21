Львів’янин намагався придбати амфетамін за біткоїни

Суд взяв під варту 25-річного львів’янина, який придбав за біткоїни амфетамін.



Львівською місцевою прокуратурою №1 повідомлено про підозру 25-річному львів’янину за фактами закінченого замаху на придбання з метою збуту психотропних речовин у великому розмірі та зберігання бойових припасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч.2 ст.15 – ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України).

Встановлено, що фігурант намагався незаконно придбати 8,3 г амфетаміну для продажу, для чого перерахував наразі невстановленим слідством особам кошти в електронній валюті «Bitcoin BTC», домовившись, що «товар» він отримає поштою, однак, це відправлення було перехоплено та вилучено працівниками правоохоронних органів. У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено, зокрема, засоби для їх фасування та зважування, патрони різного калібру, тротилову шашку, пластичну вибухову речовину, – повідомили у Львівській прокуратурі.

Суд задоволив клопотання прокурора та обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області, триває.

Встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Діло