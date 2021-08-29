Львівські митники вилучили контрабанду одягу більше ніж на ₴400 тисяч

27 серпня троє пасажирів рейсу «Стамбул-Львів», прибувши у львівський аеропорт, для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор».



Тим самим українка і двоє громадян Вірменії засвідчили, що не мають товарів для декларування та оподаткування, повідомила пресслужба Львівської митниці.

Однак працівники митниці запідозрили, що у багажах жінки і двох чоловіків можуть бути товари, які підлягають митному оформленню.

Під час огляду валіз працівники митного посту «Львів-аеропорт», спільно з прикордонниками та співробітниками УСБУ у Львівській області , виявили товари, обсяги яких згідно зі ст. 374 Митного кодексу України, перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Загалом пасажири перевозили більше 280 одиниць одягу, орієнтовною вартістю 420 тис. гривень.

Щодо громадян митники склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Товар тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду. // Діло