Львівські патрульні за 15 хвилин затримали підозрюваного у грабежі

Вчора о 13 годині 15 хвилин патрульні 1 батальйону отримали орієнтування про грабіж з проникненням на вулиці Залізничній. 82-річна жінка повідомила, що невідомий молодий чоловік проник до неї в житло і заволодів її гаманцем в якому були гривні та злоті.

Екіпажі почали пошуки і обстежуючи прилеглі території побачили о 13 годині 30 хвилин на вулиці Братів Міхновських схожу особу. Чоловік вгледівши поліцейське авто різко пришвидшив ходу. Командир роти Сергій Окаринський і його напарники Володимир Осташевський та Тарас Жидик підійшли до нього, представилися і пояснили причину звернення.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили гаманець з гривнями та злотими. 21-річний мешканець міста Борислава зізнався у скоєному. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції.

Після проведення усіх дій чоловіка затримали за ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.Йому загрожує відповідальність за ч.3 ст.186 (Грабіж, поєднаний із проникненням у житло) ККУ.

Патрульна поліція Львівської області