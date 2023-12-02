Львівський митник попався на хабарі за «гуманітарку»

Посадовець вимагав $38 тис. за ввезення будматеріалів під виглядом гуманітарної допомоги.

Правоохоронці затримали працівника митниці на вимаганні й отриманні хабаря, пише Depo.Львів за інформацією прокурорів.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано співробітника Львівської митниці під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3, 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, державний інспектор Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби одержав від представника суб’єкта господарювання $38 тис.

Підприємець здійснює свою діяльність на території України і неправомірна вигода призначалася за безперешкодне ввезення будівельних матеріалів на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.