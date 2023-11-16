Любителя СРСР за пропаганду в «Однокласниках» посадили на 5 років

Орджонікідзевський районний суд міста Харкова визнав чоловіка винним у поширенні комуністичної символіки і пропаганді комуністичного тоталітарного режиму.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 листопада.

Загалом йдеться про 44 пости у соцмережі «Однокласники» із 22 лютого 2021 року і до 3 серпня 2023-го.

Напередодні свята радянської армії обвинувачений опублікував зображення чоловіка в окулярах і прапору РФ, танку, георгіївської стрічки та пʼятикутної зірки. 23 лютого він запостив орден у вигляді пʼятикутної зірки з серпом і молотом та з підписом «100 лет советской армии и флота». На фото також є напис: «Красная армия всех сильней!».

У квітні 2021 року чоловік поширив карту СРСР із радянською символікою і написом: «Мой адрес — не дом и не улица… Мой адрес — Советский Союз!».

Також він публікував зображення, на якому була особа, схожа на президента України і Гітлер, а також прапор Третього Рейху зі свастикою.

Останній епізод — 3 серпня 2023 року. Тоді чоловік розмістив в «Однокласниках» фото монумента «Батьківщини-Матері», на щиті якої зображено серп і молот.

Як відомо, ці символи були на щиті «Батьківщини-Матері» майже 40 років, але 30 липня 2023-го почався їх демонтаж. 6 серпня радянський герб замінили українським тризубм.

У судовому засіданні чоловік беззаперечно визнав свою вину і нічого не оспорював.

Його засудили до 5 років тюремного покарання.