Майже на 400 тисяч гривень ошукали шахраї прикарпатця

Сотні тисяч гривень втрачають мешканці Прикарпаття, не дотримуючись правил безпечного онлайн – шопінгу. Аферисти удосконалюють старі шахрайські схеми та пристосовують їх до сьогодення.

31 грудня до поліцейських ВП № 4 м. Рогатин надійшло повідомлення від 45-річного мешканця Рогатинської територіальної громади. Чоловік повідомив, що його ошукав аферист.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні заявник здійснив передоплату за купівлю автомобіля. Кількома платежами він скинув псевдопродавцю майже 400 000 гривень. Оголошення про продаж іномарки знайшов у мережі. Щойно гроші надійшли на рахунок, аферист перестав виходити на зв’язок, а оголошення про продаж транспортного засобу видалив.

Поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство).

Поліцейські Прикарпаття вкотре закликають громадян бути обачними:

– в жодному разі не повідомляйте персональні та банківські дані, паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів, купуючи в мережі;

– обирайте післяплату;

– остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами, значно нижчими, ніж в інших магазинах;

– не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах.

Бережіть свої заощадження!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини