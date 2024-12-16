Маріонетка Кремля Асад упродовж двох років відправив до Москви $250 мільйонів готівкою

Загалом з березня 2018 року по вересень 2019 року було здійснено 21 рейс із готівкою.

Сирійський центральний банк переправив близько 250 мільйонів доларів США готівкою до Москви протягом двох років.

Про це пише Financial Times.

Незважаючи на те, що державна скарбниця Сирії була зруйнована війною, колишній сирійський диктатор Башар Асад і його близькі соратники протягом останніх шести років захопили особистий контроль над критично важливими частинами зруйнованої економіки країни.

За даними США, Асад і його помічники також отримували доходи від міжнародної торгівлі наркотиками та контрабанди пального.

Розслідувачі виявили записи, які свідчать про те, що режим Башара Асада, попри те, що йому не вистачало іноземної валюти, відправив усього майже дві тонни банкнот по 100 доларів та по 500 євро в московський аеропорт Внуково для зберігання в підсанкційних російських банках між 2018 і 2019 роками.

Такі передачі із Дамаска підкреслюють, що Росія стала одним із найважливіших пунктів призначення готівки Сирії, оскільки західні санкції витіснили її з фінансової системи.

З березня 2018 року по вересень 2019 року режим Асада перемістив великі партії банкнот доларів США та євро до Росії.

Російські торговельні записи сервісу експортних даних Import Genius показують, що 13 травня 2019 року літак із купюрами на 10 мільйонів доларів, надісланими від імені центрального банку Асада, приземлився в московському аеропорту Внуково.

У лютому 2019 року центральний банк перекинув банкнотами по 500 євро на суму близько 20 мільйонів євро. Загалом з березня 2018 року по вересень 2019 року було здійснено 21 рейс із заявленою вартістю понад 250 мільйонів доларів.

Згідно з даними, таких грошових переказів між центральним банком Сирії та російськими банками не було до 2018 року, і узагалі до цього часу валютні резерви були «майже нульовими». Але через санкції банку довелося здійснювати платежі готівкою.

Записи показують, що готівка, доставлена до Москви в 2018 і 2019 роках, була доставлена до банку «Російська фінансова корпорація» (РФК), який контролюється «Рособоронекспортом», російською державною компанією з експорту озброєнь. Казначейство США цього року через це наклало на банк санкції.

Згідно із записами, у березні 2018 року центральний банк Сирії також відправив 2 мільйони доларів іншому російському банку – ЦМР, який також потрапив під санкції Штатів.

Опозиційні діячі та західні уряди звинувачують режим Асада в розкраданні багатств Сирії для фінансування війни та власного збагачення. Поставки готівки до Росії збіглися у часі із початком залежності Сирії від військової підтримки Кремля, в тому числі від найманців групи Вагнера. Тоді ж велика родина Асада розпочала купівлю розкішної нерухомості в Москві.

У 2019 році FT повідомляло, що велика родина Асада з 2013 року купила щонайменше 20 розкішних квартир у Москві за допомогою складної серії операцій і кредитних угод.

А нещодавно в травні 2022 року Іяд Махлуф, двоюрідний брат Асада по материнській лінії та майор сирійської загальної розвідки створив у Москві компанію з нерухомості, співвласником якої є його брат-близнюк Іхаб, під назвою Zevelis City. Згідно із документами, ця компанія була заснована російською співробітницею сирійсько-російського банкіра Мудалала Хурі, який перебуває під санкціями США і якого США звинувачують у сприянні переміщенню великих грошей із Сирії до Росії від імені режиму Асада.

Брат Іяда Рамі Махлуф був найважливішим бізнесменом режиму, та деякий час контролював половину економіки Сирії через мережу компаній, включаючи мережу мобільного зв’язку SyriaTel. Проте Рамі “впав у немилість” режиму в 2020 році, але Іяд та Іхаб залишалися близькими до Башара та його дружини Асми.

Хурі відіграв ключову роль у впровадженні інтересів режиму у фінансову систему Росії, і в 2015 році Міністерство фінансів США заявило, що Хурі «довго пов’язаний з режимом Асада та представляє ділові та фінансові інтереси режиму в Росії».

Як зазначають дослідники, Росія роками була притулком для фінансів режиму Асада та центром для ухилення від західних санкцій, запроваджених після жорстокого придушення Асадом повстання в 2011 році.

Втеча Асада до Москви, коли повстанці наблизилися до Дамаска, навіть розлютила деяких колишніх прихильників режиму, які вбачають у цьому доказ переважних власних інтересів Асада.

Відносини Сирії з Москвою різко поглибилися, оскільки російські військові радники підтримали військові зусилля Асада, а російські компанії залучилися до цінного ланцюга постачання сирійського фосфату.