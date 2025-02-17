Маскувала психоптропи під свічки – у Києві затримали 25-річну наркозбувачку

Зловмисниця фасувала «товар» вдома, після чого поміщала пакунки у форму з-під свічок, заливала парафіном й надалі відправляла замовникам, користуючись послугами таксі. Наступні десять років киянка може провести за ґратами.

Протиправну діяльність місцевої мешканки викрили дільничні офіцери Деснянського управління поліції. Правоохоронці на вулиці зупинили дівчину й під час подальшої перевірки з’ясували, що та має з собою заборонені речовини.

Під час слідчих дій у наплічнику підозрюваної слідчі виявили згортки з адресами замовників та парафінові свічки, всередині яких зберігалось 13 розфасованих пакетиків з білою кристалічною речовиною та три пакетики з канабісом. Крім цього, у ході обшуку у помешканні наркозбувачки слідчі виявили зіп-пакети з психотропами, ваги, фасувальний матеріал, форми під свічки та парафін.

Поліцейські затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 25-річна мешканка Троєщини.

Виявлені речовини правоохоронці скерували на проведення експертизи. Експертне дослідження по вилученому триває.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва