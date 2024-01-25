Масово збували кокаїн, амфетамін та МДМА – судитимуть організатора та 5-х учасників злочинного наркоугруповання

Святошинська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно організатора та п’ятьох учасників злочинної групи за обвинуваченням у вчиненні особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, члени наркоугруповання займалися виготовленням, придбанням та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин – кокаїну, а також психотропних речовин – амфетаміну та МДМА. Реалізація «товару» здійснювалася через телеграм – канал на території різних районів м. Києва.

До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб. Розрахунки за наркотики проводилися шляхом безготівкових переведень з карток покупців на банківські картки та рахунки фігурантів, а також за готівку. «Товар» надсилався замовникам через служби таксі м. Києва.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели контрольовані закупки, у тому числі «безконтактну» оптову закупку наркотиків та психотропів.

За результатами низки негласних слідчих дій також вдалося встановити маршрути переміщення наркотиків.

Під час проведення санкціонованих та невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників, місцях схрону «товару» та в автомобілях вилучено обладнання для масового виготовлення синтетичних наркотиків, кокаїн вагою 200 гр, значну кількість амфетаміну, PVP, канабісу та прекурсорів, блокноти із записами продажів наркотичних речовин, записи про переміщення коштів, отриманих від наркобізнесу, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти у гривнях та іноземній валюті, банківські картки.

Приблизна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин може становити близько 3 млн гривень.

Шістьох учасників наркоугруповання затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Усім фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно із Департаментом кіберполіції НП у м. Києві та слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура