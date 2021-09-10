Мешканець Борисполя до смерті забив рідного батька

Бориспільська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що у м. Борисполі впродовж 8 вересня поточного року на ґрунті особистих неприязних відносин 32-річний чоловік неодноразово наносив своєму батькові численні удари руками та ногами по голові, тулубу і кінцівкам, заподіюючи сильний фізичний біль.

Наступного дня внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 50-річний потерпілий помер.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським РУП ГУНП Київській області

Пресслужба Київської обласної прокуратури