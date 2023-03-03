Мешканець Дніпропетровщини ґвалтував та вчиняв розпусні дії щодо малолітніх дівчат

За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом зґвалтування та вчинення розпусних дій щодо малолітніх дітей (ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, упродовж двох років мешканець одного із сіл Дніпровського району, проживаючи по сусідству з потерпілими, запрошував двох сестер до себе додому під різними приводами.

Залишаючись у квартирі наодинці, він систематично вчиняв розпусні дії стосовно дівчаток та неодноразово ґвалтував старшу з сестер. На момент вчинення злочину потерпілим було 11 та 9 років.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує 15 років або довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформполітики Дніпропетровської обласної прокуратури